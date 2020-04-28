Агата Муцениеце извинилась перед Павлом Прилучным

Ещё совсем недавно Агата Муцениеце жаловалась на то, что её муж Павел Прилучный ушёл в запой, поднял на неё руку и выгнал из дома. Однако сейчас ситуация получила неожиданное развитие: в своём Instagram-аккаунте актриса опубликовала чёрно-белое фото и извинилась перед супругом.

В опубликованном стихотворении Агата Муцениеце призналась в своей любви к Павлу Прилучному "вопреки всему". И, как ни странно, искренне попросила у него прощения, считая, что она его подвела. Отчаявшаяся актриса даже с горечью разрешила Павлу полюбить другую.

Агата Муцениеце считала отношение супруга "плохой стадией", которая вскоре кончится

Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили вместе долгие 9 лет. Как сообщает портал Starhit, актриса и ранее жаловалась на неадекватное поведение супруга, а также странные требования и запреты. Раз за разом прощая Прилучного, звезда надеялась на то, что это всего лишь "плохая стадия", которая вскоре кончится.

"Я решалась очень долго, я шла к этому год. Отношения стали портиться, но я не могла поверить, что Паша способен так плохо относиться ко мне. Но чем больше я прощала, тем больше человек себе позволял", — делилась Муцениеце.

Казалось бы, положительных сторон у конфликта с Прилучным нет и быть не может, однако это не так. В результате скандала с супругом Муцениеце заключила несколько новых контрактов на телевидении и стала больше зарабатывать. Тем не менее до сих пор неясно, почему извиняется Агата, а не Павел.