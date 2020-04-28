Ещё совсем недавно Агата Муцениеце жаловалась на то, что её муж Павел Прилучный ушёл в запой, поднял на неё руку и выгнал из дома. Однако сейчас ситуация получила неожиданное развитие: в своём Instagram-аккаунте актриса опубликовала чёрно-белое фото и извинилась перед супругом.
В опубликованном стихотворении Агата Муцениеце призналась в своей любви к Павлу Прилучному "вопреки всему". И, как ни странно, искренне попросила у него прощения, считая, что она его подвела. Отчаявшаяся актриса даже с горечью разрешила Павлу полюбить другую.
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Письмо пишу Тебе.. Моему - мужу Бывшему ... Родному - но Не моему .. Честнейшее послание Букв - признание.. Никогда - оно Прочитано Не будет! Не дойдёт, До адресата ... Почему? Да потому ... Ты - Паша Я - Агата! Границ души Друг друга Мы - нонграта! Хотя.. Если представить Что, умру Вот прям сейчас На век усну.. Я, Сразу напишу - И позвоню.. Я, буду плакать.. Никого, не осужу.. Я лишь признаюсь В том, что очевидно Хотя б себе, Тебе, не знаю? Мне, тебя не видно.. Ну, раз уж помираю То, не стыдно, Даже, если ошибаюсь. Лежу в гробу и улыбаюсь Я, Улыбаясь - каюсь.. Нам - признаюсь, Чесно! На духу Что, оступаюсь Ошибаюсь Маясь - каюсь.. Эту чепуху.. Не замечаю, честно!?! Я - не знаю!!! Как надо жить? Кому служить? Любить? Родить? Дитё - растить? Хорошей быть? Или не быть? С карьерой, что? Остановить? Я, провалила - все! Но все - не важно... Когда стоит - она Отважно Так близко, Рядышком с тобой.. Во тьме Холодная... С косой.. Быстрее... Чтоб, не опоздать Чтобы, успеть Тебе сказать Пока, я здесь Пока, могу Наперевес Всему - тому! Люблю.. Тебя люблю.. Всегда, везде Назло всему... Прости меня.. Я - подвела Прости меня ... Что не смогла Прости Что не уберегла.. Прости Что первой, не пришла прости.. И слёзы отпусти.. Не злись.. Не думай, не вини.. Теперь - живи.. И Полети.. Другую душу полюби Но помни Веру - береги И не молчи.. И если хочешь? Говори!!!! Ну все.. прощай .. Я вижу их.. Лучи любви.. Они Прилучные.. Мои....
Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили вместе долгие 9 лет. Как сообщает портал Starhit, актриса и ранее жаловалась на неадекватное поведение супруга, а также странные требования и запреты. Раз за разом прощая Прилучного, звезда надеялась на то, что это всего лишь "плохая стадия", которая вскоре кончится.
"Я решалась очень долго, я шла к этому год. Отношения стали портиться, но я не могла поверить, что Паша способен так плохо относиться ко мне. Но чем больше я прощала, тем больше человек себе позволял", — делилась Муцениеце.
Казалось бы, положительных сторон у конфликта с Прилучным нет и быть не может, однако это не так. В результате скандала с супругом Муцениеце заключила несколько новых контрактов на телевидении и стала больше зарабатывать. Тем не менее до сих пор неясно, почему извиняется Агата, а не Павел.
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