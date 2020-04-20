После недавних хороших новостей о самочувствии Анастасии Заворотнюк блогер Елена Миро усмотрела в этом попытку уйти от уплаты долгов.

"Никто не будет задавать неудобные вопросы. Никто не будет вытаскивать на поверхность то, что семья Заворотнюк пытается замести под ковёр страшного диагноза. Особенно — в Пасху, когда, вроде как, положено верить в чудо, сидеть за накрытым столом, а не в соцсетях, и делать вид, что любишь идиота-соседа или Настю Заворотнюк, как саму себя", — написала блогер.

"Мне кажется, семья Заворотнюк сознательно не опровергает информацию о смертельном диагнозе Анастасии для того, чтобы той списали многомиллионные долги. Я не верю в то, что Настя смертельно больна. Я верю в то, что её цель — уйти от долгов, после чего вернуться в общество с красивой историей о чудесном исцелении", — добавила блогер.