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Собчак высказалась о болезни Олега Тинькова

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Ксения Собчак в "Инстаграм" разместила пост, где рассказала о своих сложных отношениях с российским предпринимателем Олегом Тиньковым.

Как уточнила журналистка, их знакомство совершилось, когда ей еще было 16 лет. За этот период времени они многое пережили, выпустили два интервью. В настоящее время Собчак находится в состоянии конфликта с бизнесменом. Но при этом она написала, что сожалеет, что так и не помирилась с бизнесменом.

Ксения также рассказала, что в трудное для нее время Олег Тиньков помогал ей. Она добавила, что поддерживает банкира, и пожелала ему, чтобы он смог побороть тяжелую болезнь.

Напомним, ранее стало известно, что Олегу Тинькову поставили диагноз "лейкемия".

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