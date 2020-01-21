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Родные намерены лечить рэпера Гуфа от наркозависимости

Шоу-бизнес

Родственники рэпера Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, приехали за ним в Таиланд, чтобы отправить его в больницу.

Известно, что за Гуфом прилетели сестра и его концертный директор. Также сообщается, что исполнитель потерял телефон и банковские карты. Сейчас решается вопрос по поводу его госпитализации в наркологическую клинику в российской столице или в Израиле.

Конфликт с экс-депутатом

Напомним, 15 января Гуф записал видеообращение в адрес экс-депутата, дзюдоиста и главы движения "Антидилер" Дмитрия Носова. Рэпер вызвал его на бой и заявил, что он виноват в распаде его семьи. И сам артист, и бывший депутат в это время были на территории Таиланда.

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