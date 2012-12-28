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Источник Правда.Ру

"Горите в аду": кто-то из окружения Рудовой "слил" ее номер телефона

Шоу-бизнес

Наталья Рудова написала гневный пост в Instagram, в котором обвинила свое окружение в "сливе" номера мобильного телефона. По словам актрисы, она только недавно изменила номер, устав от навязчивых звонков и сообщений поклонников.

Новый номер Рудовой знали около 15 человек, и кто-то из них вновь начал давать его другим без ее разрешения.

"Здесь должен был быть романтический пост. Но теперь, у меня только один вопрос: - КАКОЙ [цензура] ИЗ МОЕГО ОКРУЖЕНИЯ ДАЕТ МОЙ НОМЕР БЕЗ СПРОСА, ЛЕВЫМ ЛЮДЯМ???!!! Горите в аду!", - написала актриса в соцсети (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что ученые определили, что скандалисты живут дольше тихонь

Кричите, ругайтесь и стучите кулаком по столу, если вы рассержены. Окружающим это вряд ли понравится, зато, по мнению ученых, выражение негативных эмоций продлит вам жизнь.

Специалисты Йенского университета имени Фридриха Шиллера выяснили, что люди, которые не стесняются выражать свои эмоции, живут дольше, чем сдержанные личности. По мнению ученых, держать в себе негативные эмоции вредно для здоровья. 

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Такой вывод был сделан на основе исследования с участием шести тысяч добровольцев. У подопытных замерили пульс и выяснили, что сердцебиение тех людей, которые сдерживали свое беспокойство, заметно учащалось. Это дало основание считать, что подавление негативных эмоций может вызвать гипертонию, рак и другие болезни.

Ученые сопоставили темпераментных испанцев с невозмутимыми британцами, которых смело можно назвать эталоном спокойствия. Любопытно, что жители Испании живут в среднем на два года дольше, чем граждане Великобритании.

А вы, читатели, как выражаете свои негативные эмоции?

Темы скандал окружение поклонники номер телефона наталья рудова
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