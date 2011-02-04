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Источник Правда.Ру

Стало известно, какую пенсию получает Борис Моисеев

Шоу-бизнес

Концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, какую пенсию получает его подопечный. По его словам, артист ежемесячно получает от государства 25 тысяч рублей.

"Ему достаточно денег. Тем более, его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно", - пояснил Горох.

Представитель певца напомнил, что Моисеев получает надбавку в 30 тысяч рублей от мэра Москвы Сергея Собянина за звание заслуженного артиста России. По словам Гороха, Моисеев живет "жизнью обычного человека" и никогда не жалуется.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о госпитализации Бориса Моисеева с подозрением на инсульт.

Борис Моисеев сделал первую запись в своем микроблоге в Twitter после того, как 20 декабря 2010 года он был доставлен в одну из клиник Москвы с недомоганием и подозрением на инсульт. "Господа! я прибыл!", - написал певец, несколько недель до этого находившийся в крайне тяжелом состоянии.  "Да! ДА! ДА! Дома! спасибо всем!", - добавил Моисеев. После госпитализации певца микроблог вела его пресс-служба, которая накануне сообщила, что Моисеева выписывают из больницы.

Врачи пока не могут точно сказать, когда певец сможет вернуться к концертной деятельности, так как процесс лечения и реабилитации после инсульта у всех пациентов происходит индивидуально. Старший научный сотрудник отделения интенсивной терапии и реанимации Юлия Рябинкина сообщила, что в настоящее время состояние Моисеева удовлетворительное."Двигательные функции Бориса восстановились, он полностью сам себя обслуживает, остаются небольшие речевые нарушения, которые легко поддаются коррекции", - сообщила врач.

Ранее Правда.Ру сообщала, что Моисеева с подозрением на инсульт госпитализировали еще 20 декабря. В больнице ему поставили диагноз - нарушение мозгового кровообращения. Спустя несколько дней известного исполнителя перевели в Научный центр неврологии Российской академии медицинских наук. Предполагается, что резкое ухудшение самочувствия певца могло быть связано с переутомлением - за последние два месяца 2010 года Моисеев снялся в новогодних передачах на всех центральных телеканалах России и Украины, а также дал более 40 концертов.

Темы пенсия надбавка сергей горох борис моисеев сергей собянин заслуженный артист
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