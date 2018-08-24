National Interests: Су-35 "разделает" F-22 как младенца

Российский истребитель Су-35 превосходит американский F-22. Такое признание появилось на страницах тематического американского издания The National Interest.
Авторы материала, проанализировав все параметры, заявили, что в бою шанс вернуться с неба на землю в целости больше у российской машины.
Главное слабое место американского истребителя — отсутствие инфракрасных систем обнаружения и сопровождения воздушных целей, нет у него и РЛС бокового обзора. Все это на руку пилотам сверхманевренного Су-35.
Стоит отметить, что эксперты портала Avia.pro, полагают: шансы на победу российского истребителя над американским — около 50%.
Ранее "Правда.ру" писала, что Дэвид Арчибальд, обозреватель The National Interest, полагает, главные минусы F-22 — отсутствие ИК-системы сопровождения, а также поиска. Именно она помогает обнаружить противника. Еще один "минус" — отсутствие радиолокационных станций бокового обзора. Это не дает возможности следить за траекторией движения ракет врага, если не идешь по прямой к этой машине.
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