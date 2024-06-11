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Будущее "Ангары": возвращаемая ступень на водороде, развёртывание Российской орбитальной станции, полёты на Луну

"Ангара" останется основной ракетой РФ до 2050-х, заверил её генконструктор Кузнецов

2:17
Наука

В апреле осуществлён первый успешный пуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Генеральный конструктор КБ "Салют" им. В. М. Мясищева (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации Роскосмос) Сергей Кузнецов рассказал сайту "Pro Космос" о разработке новинки и её дальнейших перспективах.

"Ангара" останется основной ракетой РФ до 2050-х, заверил её генконструктор Кузнецов
Фото: Роскосмос is licensed under public domain

Он подтвердил обнародованную ранее гендиректором Центра Хруничева информацию, что с помощью их детища будет развёрнута Российская орбитальная станция: "Да, основное транспортное снабжение перспективной Российской орбитальной станции ложится на нашу модернизированную машину, о которой я говорил ранее и которую мы сейчас уже создаём. Все тяжёлые модули для перспективной космической станции планируется выводить на "Ангаре-А5М".

К тому времени или чуть позже "Ангара-А5" может стать первой российской возвращаемой ракетой.

"Нами рассмотрен возвращаемый вариант "Ангары-А5", уже с водородной третьей ступенью. Эскизное проектирование показало возможность создания подобной модификации. Более того, ее грузоподъёмность соответствует грузоподъёмности одноразовой версии "Ангары-А5М" на традиционных компонентах", — заверил Кузнецов.

По его словам, использование "Ангары-А5М" для полётов на Луну не потребует её дополнительной модернизации. "С точки зрения средств выведения многопусковые схемы не отличаются от выведения обычных нагрузок. То есть задача ракеты-носителя — вывести космическую головную часть на заданную орбиту, — пояснил конструктор. — Есть определённые требования, которые накладываются на наземную космическую инфраструктуру, потому что за короткое время необходимо осуществить сразу несколько пусков ракет-носителей. Но все эти проблемы принципиально решаемы".

У модернизированной "Ангары" — большое будущее, уверен Кузнецов.

"Мы полагаем, что она будет служить интересам Российской Федерации не меньше, чем её предшественник — наш легендарный "Протон". Поэтому как минимум до 50-х годов мы видим "Ангару" в строю", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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