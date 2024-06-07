Два кило лунного грунта перегружены в спускаемый аппарат для доставки на Землю, на месте раскопок на Луне установлен флаг

"Чанъэ-6" перегрузил контейнер с лунным грунтом для отправки на Землю

Взлётный модуль лунного зонда "Чанъэ-6" пристыковался к орбитальному аппарату и перегрузил в него собранные на Луне образцы грунта для их доставки на Землю, сообщили в четверг в Китайском национальном космическом управлении (CNSA).

Фото: CNSA is licensed under public domain

"Сближение и стыковка на лунной орбите были завершены в 2:48 утра по восточному времени (06:48 UTC) 6 июня. Перенос контейнера с лунным материалом в спускаемый модуль завершился в 3:24", — уточнили там.

Через две недели, дождавшись окна для возвращения, "Чанъэ-6" отправится на Землю. Над Китаем он сбросит возвращаемую капсулу. По расчётам, она должна приземлиться 25 июня на территории Внутренней Монголии.

По примерно такой же сложной схеме должна пройти будущая пилотируемая лунная миссия CNSA.

В Китае с нетерпением ждут до 2000 граммов уникальных образцов грунта, собранных в кратере Аполлон на обратной стороне Луны. Они могут содержать материал, выброшенный из глубины лунной коры, а также осколки упавшего метеорита. На месте раскопок установлен флаг КНР из базальтового волокна.

Основной модуль "Чанъэ-6", если останется достаточно топлива, продолжит работу на орбите в рамках расширенной программы, как это сделал его предшественник.

Стыковка "Чанъэ-6" и передача образцов