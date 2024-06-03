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Катастрофа неизбежна? Тёплые воды разрушают Ледник Судного дня в Антарктиде

Ледник Судного дня в Антарктиде тает быстрее, чем предполагалось учеными

Наука

Исследование, опубликованное в Scientific American, показывает, что теплые воды проникают глубоко в ледник Туэйтса в Антарктиде, который получил прозвище "Ледник Судного дня" из-за потенциального влияния на уровень моря.

Ледник Судного дня в Антарктиде тает быстрее, чем предполагалось учеными
Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В земной коре скрывается огромный ледниковый резервуар, известный как Западно-Антарктический ледяной щит. Он постоянно подвергается воздействию океанических вод, которые циркулируют у его основания, постепенно разрушая прилегающие ледники. Этот процесс ведет к потере стабильности ледников.

Когда они достигают критической точки отступления, морская вода начинает заполнять ледниковый бассейн, поглощая лед и вызывая повышение уровня моря, что может затопить прибрежные территории по всему миру.

Ледник Туэйтса, ключевой элемент Западно-Антарктического ледяного щита, является важной частью криосферы. Он находится преимущественно ниже уровня моря и содержит достаточно льда, чтобы при полном таянии поднять уровень Мирового океана на 60 метров (приблизительно 195 футов). Этот огромный ледник, сравнимый по размеру с Флоридой, отличается высокой нестабильностью и ускоренным таянием.

Гляциологи, давно обеспокоенные интенсивностью потери льда, недавно обнаружили, что ледник подвергается воздействию значительно больших объемов теплой воды, чем предполагалось ранее. Исследование, опубликованное на прошлой неделе, показало, что теплые приливные потоки проникают в ледник на глубину до 3,7 миль, вызывая процессы активного таяния.

В условиях антропогенного глобального потепления, криосферические компоненты Земли, такие как ледники и ледяные щиты, тают ускоренными темпами. Это приводит к переносу воды и ледяных масс в океаны, что вызывает повышение уровня моря. Исторические данные показывают, что с 1880 года уровень мирового океана поднялся приблизительно на 9 дюймов.

Продолжение этой тенденции может иметь катастрофические последствия для прибрежных мегаполисов, таких как Нью-Йорк, Мумбаи и Шанхай. Кроме того, низменные островные государства, такие как Маршалловы острова и Тувалу, рискуют быть полностью затопленными.

Прогнозирование динамики потери ледяных масс и изменения уровня моря является сложной научной задачей. Вариабельность ключевых факторов, таких как интенсивность выбросов парниковых газов, может замедлять или ускорять процессы глобального потепления и, соответственно, скорость таяния ледников.

Исследователь До отмечает, что современные технологии компьютерного моделирования, достигшие значительного прогресса в последние годы, позволили создавать модели ледников, которые являются гидрологически активными, труднодоступными и сложными для изучения объектами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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