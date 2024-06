Катастрофа неизбежна? Тёплые воды разрушают Ледник Судного дня в Антарктиде

Исследование, опубликованное в Scientific American, показывает, что теплые воды проникают глубоко в ледник Туэйтса в Антарктиде, который получил прозвище "Ледник Судного дня" из-за потенциального влияния на уровень моря.

Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic