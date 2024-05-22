Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные выяснили, что ночная жара повышает риск инсульта
Лавровое дерево растёт несколько лет. У вас есть все шансы вырастить
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могут обойтись друг без друга
Готовим батончики с клюквой и белым шоколадом
Косметика для детей: ключевые аспекты и советы по выбору
В Дагестане заработал завод по производству строительной извести
Эксперт Ходаренок заявил, что ВС РФ должны нанести ВСУ чувствительные поражения
Открыто самое дальнее столкновение чёрных дыр на расстоянии 13 млрд световых лет
"СберСтрахование": 69% россиян планируют отдых на природе этим летом
Солнце ушло в разнос: полярные сияния даже на Марсе. В NASA обещали их сфотографировать

NASA анонсировала съёмку полярного сияния на Марсе ровером Curiosity

1:20
Наука

Огромная солнечная активная область 3664, устроившая мощную магнитную бурю на Земле, повернулась к Марсу. Теперь на него нацелены корональные выбросы массы.

NASA анонсировала съёмку полярного сияния на Марсе ровером Curiosity
Фото: NASA is licensed under public domain

Очередной вспышке присвоен класс X8.7 — в NASA её назвали "монстром". Её излучение такое сильное, что даже на Марсе из-за него возможны полярные сияния.

Там они, в отличие от земных, не полярные, а вспыхивают независимо от широты. У Марса нет глобального магнитного поля, но остаточная намагниченность древних горных пород, входящих в состав его коры, достаточна для ионизации атмосферы.

В понедельник NASA анонсировала фотосъёмку редкого для красной планеты явления камерой Mastcam марсохода Curiosity над холмом Тексоли, который он сейчас исследует.

В агентстве ничего не обещали: во-первых, не факт, что аврора случится, во-вторых, может случиться пыльная буря, в-третьих, у марсохода множество других планов, притом что сломалось рулевое управление правого заднего колеса.

Анонс проиллюстрирован фотографией Озёр Паркера, на дне которых можно видеть каменные столбики необычной формы.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
ВС РФ освободили посёлок Клещеевка, наступление в Часове Яре Дмитрий Плотников ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Последние материалы
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могут обойтись друг без друга
ВС РФ освободили посёлок Клещеевка, наступление в Часове Яре
Готовим батончики с клюквой и белым шоколадом
Косметика для детей: ключевые аспекты и советы по выбору
В Дагестане заработал завод по производству строительной извести
Эксперт Ходаренок заявил, что ВС РФ должны нанести ВСУ чувствительные поражения
Открыто самое дальнее столкновение чёрных дыр на расстоянии 13 млрд световых лет
"СберСтрахование": 69% россиян планируют отдых на природе этим летом
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Политолог Газарян указал на британский след в крушении вертолета Раиси
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников