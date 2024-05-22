Солнце ушло в разнос: полярные сияния даже на Марсе. В NASA обещали их сфотографировать

NASA анонсировала съёмку полярного сияния на Марсе ровером Curiosity

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Огромная солнечная активная область 3664, устроившая мощную магнитную бурю на Земле, повернулась к Марсу. Теперь на него нацелены корональные выбросы массы.

Фото: NASA is licensed under public domain

Очередной вспышке присвоен класс X8.7 — в NASA её назвали "монстром". Её излучение такое сильное, что даже на Марсе из-за него возможны полярные сияния.

Там они, в отличие от земных, не полярные, а вспыхивают независимо от широты. У Марса нет глобального магнитного поля, но остаточная намагниченность древних горных пород, входящих в состав его коры, достаточна для ионизации атмосферы.

В понедельник NASA анонсировала фотосъёмку редкого для красной планеты явления камерой Mastcam марсохода Curiosity над холмом Тексоли, который он сейчас исследует.

В агентстве ничего не обещали: во-первых, не факт, что аврора случится, во-вторых, может случиться пыльная буря, в-третьих, у марсохода множество других планов, притом что сломалось рулевое управление правого заднего колеса.

Анонс проиллюстрирован фотографией Озёр Паркера, на дне которых можно видеть каменные столбики необычной формы.