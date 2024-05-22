Солнце ушло в разнос: полярные сияния даже на Марсе. В NASA обещали их сфотографировать

Огромная солнечная активная область 3664, устроившая мощную магнитную бурю на Земле, повернулась к Марсу. Теперь на него нацелены корональные выбросы массы.
Очередной вспышке присвоен класс X8.7 — в NASA её назвали "монстром". Её излучение такое сильное, что даже на Марсе из-за него возможны полярные сияния.
Там они, в отличие от земных, не полярные, а вспыхивают независимо от широты. У Марса нет глобального магнитного поля, но остаточная намагниченность древних горных пород, входящих в состав его коры, достаточна для ионизации атмосферы.
В понедельник NASA анонсировала фотосъёмку редкого для красной планеты явления камерой Mastcam марсохода Curiosity над холмом Тексоли, который он сейчас исследует.
В агентстве ничего не обещали: во-первых, не факт, что аврора случится, во-вторых, может случиться пыльная буря, в-третьих, у марсохода множество других планов, притом что сломалось рулевое управление правого заднего колеса.
Анонс проиллюстрирован фотографией Озёр Паркера, на дне которых можно видеть каменные столбики необычной формы.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.