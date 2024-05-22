Назван простой способ укрепления психического здоровья

The Conversation: наблюдение за птицами повышает психическое благополучие

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Наблюдение за птицами способствует улучшению психического благополучия и может временно поднять настроение. Об этом рассказала изданию The Conversation Джоланта Берк, дипломированный психолог из Дублинского университета медицины и оздоровительных наук (RCSI).

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По словам Берк, наблюдение за птицами усиливает положительные эмоции, которые являются основой благополучия. Одним из преимуществ этого занятия является то, что оно может вызвать состояние психологического потока — всепоглощающую заинтересованность в конкретном занятии.

Это состояние, подпитываемое любопытством, сопровождается повышенной концентрацией внимания и глубоким чувством удовлетворения и благополучия.

Новое исследование Берк и ее коллег показало, что наблюдение за птицами и пчелами запускает кратковременную реакцию, называемую "резонансом позитивности". Эта реакция заключается в ощущении положительной эмоциональной и физиологической связи с другим живым существом и является частью природоцентрической психотерапии, направленной на улучшение психического здоровья.