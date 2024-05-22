Назван простой способ укрепления психического здоровья

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The Conversation: наблюдение за птицами повышает психическое благополучие

1:11
Наука

Наблюдение за птицами способствует улучшению психического благополучия и может временно поднять настроение. Об этом рассказала изданию The Conversation Джоланта Берк, дипломированный психолог из Дублинского университета медицины и оздоровительных наук (RCSI).

The Conversation: наблюдение за птицами повышает психическое благополучие
Фото: unsplash.com by freddie marriage is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Берк, наблюдение за птицами усиливает положительные эмоции, которые являются основой благополучия. Одним из преимуществ этого занятия является то, что оно может вызвать состояние психологического потока — всепоглощающую заинтересованность в конкретном занятии.

Это состояние, подпитываемое любопытством, сопровождается повышенной концентрацией внимания и глубоким чувством удовлетворения и благополучия.

Новое исследование Берк и ее коллег показало, что наблюдение за птицами и пчелами запускает кратковременную реакцию, называемую "резонансом позитивности". Эта реакция заключается в ощущении положительной эмоциональной и физиологической связи с другим живым существом и является частью природоцентрической психотерапии, направленной на улучшение психического здоровья.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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