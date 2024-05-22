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Неожиданное открытие: этот участок мозга управляет паническими атаками

Ученые выявили механизм возникновения панических атак

1:58
Наука

Исследователи из Института биологических исследований Солка (США) обнаружили, что панические атаки запускаются в так называемом "центре тревоги мозга" — латеральном парабрахиальном ядре (PBL). Эта небольшая область мозга контролирует дыхание, сердечный ритм и температуру тела. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Ученые выявили механизм возникновения панических атак
Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

Целью ученых было понять, какие именно структуры мозга участвуют в возникновении приступов тяжелой тревоги при паническом расстройстве личности. Обычно считают, что панические атаки связаны с миндалевидным телом, также известным как центр страха мозга.

Однако при изучении PBL, расположенного в стволе головного мозга, исследователи выяснили, что эта область также участвует в возникновении эмоциональных и физических симптомов панического расстройства.

Авторы исследования отметили, что PBL вырабатывает нейропептид PACAP (полипептид, активирующий аденилатциклазу гипофиза), который играет ключевую роль в регулировании стрессовых реакций.

Имитируя паническую атаку у мышей, ученые обнаружили, что во время приступа активируются нейроны, экспрессирующие PACAP. Эти нейроны высвобождают нейропептидный сигнальный путь PACAP, который воздействует на другую часть мозга — дорсальное ядро.

В этой области находятся нейроны с PACAP-рецепторами. Стимуляция этих рецепторов вызывала у мышей учащенное дыхание, повышение частоты сердечных сокращений и панические поведенческие реакции.

Исследователи предположили, что блокировка передачи сигналов PACAP может предотвращать приступы тревоги и паники. Они считают, что их открытие может стать основой для разработки новых терапевтических средств, направленных на воздействие на PACAP.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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