Найден способ в 4 раза повысить шансы на излечение от рака курильщиков

Отказ от курения в 4 раза повышает шансы на излечение от рака гортани

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Пациенты с диагнозом рака гортани могут существенно увеличить свои шансы на выздоровление, если они прекратят курить перед началом лечебных процедур. Таковы результаты исследования, проведенного специалистами из Университета Оклахомы (OU).

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Известно множество работ, демонстрирующих связь курения с более тяжелым течением рака гортани. В последнем исследовании акцент сделан на пациентах, которые отказались от сигарет после постановки диагноза. Спустя несколько недель после установления диагноза рака, пациентам были назначены лучевая терапия или хирургическое вмешательство.

Те, кто бросил курить до начала терапии, почти в четыре раза чаще достигали полной ремиссии, то есть их рак не обнаруживался в ходе последующих осмотров. Это также снижало на 50% риск необходимости проведения трахеостомии и использования голосообразующего устройства — процедур, которые ухудшают качество жизни и могут вызывать трудности с глотанием.

Отказ от курения также повышал продолжительность жизни пациентов: через три года после начала лечения выживаемость среди бросивших курить составила 83%, в то время как среди продолжающих курить — 66%. Через пять лет выживаемость среди бросивших составила 79%, а среди курильщиков — 60%; через семь лет — 75% против 56%.

Ученые подчеркивают необходимость разработки интенсивных программ по борьбе с курением для людей с раком гортани и планируют оценить их эффективность в рамках нового исследования.