Две древние дольменообразные гробницы были обнаружены российскими учёными в районе Красной поляны

В районе Красной поляны на склоне горы Ачишхо обнаружены две дольменообразные гробницы, сооруженные древними зодчими из плиточного песчаника.
Эти артефакты привлекают внимание научного сообщества, поскольку подобные сооружения последний раз были исследованы около 30 лет назад. Гробницы относятся к эпохе средней бронзы и имеют одинаковую структуру, с порталами и закрытыми пробками. В результате выпадения одной из пробок были обнаружены погребения трех человек, сообщает ТАСС.
Ученые уже провели фотограмметрическую съемку и создали 3D-модели гробниц для фиксации их состояния перед началом раскопок. Планируется провести комплексное исследование, используя современные научные методы, чтобы определить точное время строительства гробниц и раскрыть характеристики материальной культуры того времени. Это исследование представляет уникальную возможность постижения эволюции мегалитической культуры на Западном Кавказе.
Сейчас проводятся необходимые процедуры по сохранению археологических объектов, и планируется оперативное согласование финансирования, выбор оптимальных исследовательских направлений, а также привлечение специалистов из различных институтов России.