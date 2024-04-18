Две древние дольменообразные гробницы были обнаружены российскими учёными в районе Красной поляны

Учёные РФ обнаружили древние гробницы на горе Ачишхо в районе Красной поляны

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В районе Красной поляны на склоне горы Ачишхо обнаружены две дольменообразные гробницы, сооруженные древними зодчими из плиточного песчаника.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти артефакты привлекают внимание научного сообщества, поскольку подобные сооружения последний раз были исследованы около 30 лет назад. Гробницы относятся к эпохе средней бронзы и имеют одинаковую структуру, с порталами и закрытыми пробками. В результате выпадения одной из пробок были обнаружены погребения трех человек, сообщает ТАСС.

Ученые уже провели фотограмметрическую съемку и создали 3D-модели гробниц для фиксации их состояния перед началом раскопок. Планируется провести комплексное исследование, используя современные научные методы, чтобы определить точное время строительства гробниц и раскрыть характеристики материальной культуры того времени. Это исследование представляет уникальную возможность постижения эволюции мегалитической культуры на Западном Кавказе.

Сейчас проводятся необходимые процедуры по сохранению археологических объектов, и планируется оперативное согласование финансирования, выбор оптимальных исследовательских направлений, а также привлечение специалистов из различных институтов России.