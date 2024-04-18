Использовали обычную кофемолку для получения нефти: учёные нашли новое применение отходов резины и пластика

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WM: учёные смогли получить нефтепродукты из отходов резины и пластика

1:34
Наука

Исследователи из Университета Монаша в Канаде представили новый метод переработки старых автопокрышек и полиэтилена в ценное топливо — легкую нефть без содержания серы.

WM: учёные смогли получить нефтепродукты из отходов резины и пластика
Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

Основой этой инновационной технологии является процесс быстрого пиролиза, при котором материалы подвергаются нагреванию до высоких температур в течение короткого времени. Ученые также выяснили, что смешивание резины из автомобильных шин с полиэтиленом низкой плотности помогает предотвратить образование опасных серных соединений, типичных для сжигания автомобильных протекторов, сообщает Waste Managment (WM).

Для получения однородного состава и обеспечения эффективного процесса переработки, исследователи применили несколько инновационных шагов. Они начали с замораживания обрезков покрышек при помощи жидкого азота, после чего измельчили их до состояния пыли размером от 200 до 500 микрометров, используя обычную кофемолку. Затем эта резина была смешана с полиэтиленовым сырьем и подвергнута нагреванию в специальной печи до температуры 600°С в течение 15 секунд. В результате этого процесса исследователи получили легкую нефть и небольшое количество твердого горючего остатка, который называется полукоксом.

Дальнейшие планы исследователей включают усовершенствование технологии с целью увеличения объема и повышения качества получаемого топлива из отходов резины и пластика.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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