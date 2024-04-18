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Зачем сибирские растительноядные динозавры ели камни, а главное — где они их нашли

Учёные ТГУ решили выяснить происхождение гастролитов в желудках пситтакозавров

1:48
Наука

Палеонтологи Томского государственного университета в сотрудничестве с минералогами хотят понять, где наелись камней динозавры, жившие на территории нынешней Кемеровской области, сообщила пресс-служба ТГУ.

Учёные ТГУ решили выяснить происхождение гастролитов в желудках пситтакозавров
Фото: Mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Камни (гастролиты) были в желудках пситтакозавров сибирских, останки которых ещё в 1990-х были найдены в Шестаково — одном из наиболее крупных захоронений динозавровой фауны на планете.

"Известно, что ряд животных, например, индюки, куры, панголины и другие проглатывают камни, чтобы улучшить переваривание пищи. Растительноядные динозавры тоже глотали камни. Это помогало измельчению растительных волокон и улучшало пищеварение", — объясняет доцент геолого-географического факультета ТГУ Степан Иванцов.

"То, что динозавры глотали камни — не ново, поэтому поначалу вопросов по поводу найденных гастролитов не было. Вопросы возникли после того, как в 2023 году мы вместе с кемеровчанами пробурили в Шестаково 200-метровую скважину", — продолжает доцент ГГФ ТГУ Алексей Файнгерц.

Извлечённый оттуда керн содержал глину и песчаник не крупнее 2 мм. "Крупной гальки, как та, что найдена в ЖКТ животных, не было на десятки километров вокруг", — недоумевает Файнгерц.

Стало быть, древние гиганты мигрировали откуда-то издалека. Палеонтологи отдали гастролиты минералогам, чтобы те определили состав и помогли понять, где динозавры наелись этих камней.

Исследование осадочных пород из скважины, в свою очередь, позволит выяснить климатические условия Сибири далёкого прошлого.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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