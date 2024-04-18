Зачем сибирские растительноядные динозавры ели камни, а главное — где они их нашли

Палеонтологи Томского государственного университета в сотрудничестве с минералогами хотят понять, где наелись камней динозавры, жившие на территории нынешней Кемеровской области, сообщила пресс-служба ТГУ.
Камни (гастролиты) были в желудках пситтакозавров сибирских, останки которых ещё в 1990-х были найдены в Шестаково — одном из наиболее крупных захоронений динозавровой фауны на планете.
"Известно, что ряд животных, например, индюки, куры, панголины и другие проглатывают камни, чтобы улучшить переваривание пищи. Растительноядные динозавры тоже глотали камни. Это помогало измельчению растительных волокон и улучшало пищеварение", — объясняет доцент геолого-географического факультета ТГУ Степан Иванцов.
"То, что динозавры глотали камни — не ново, поэтому поначалу вопросов по поводу найденных гастролитов не было. Вопросы возникли после того, как в 2023 году мы вместе с кемеровчанами пробурили в Шестаково 200-метровую скважину", — продолжает доцент ГГФ ТГУ Алексей Файнгерц.
Извлечённый оттуда керн содержал глину и песчаник не крупнее 2 мм. "Крупной гальки, как та, что найдена в ЖКТ животных, не было на десятки километров вокруг", — недоумевает Файнгерц.
Стало быть, древние гиганты мигрировали откуда-то издалека. Палеонтологи отдали гастролиты минералогам, чтобы те определили состав и помогли понять, где динозавры наелись этих камней.
Исследование осадочных пород из скважины, в свою очередь, позволит выяснить климатические условия Сибири далёкого прошлого.