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Российские ученые применили лазерную установку для вырубки лесного массива

В России применили лазер для вырубки леса

1:36
Наука

Специалисты из Троицкого института по инновационным и термоядерным исследованиям, подведомственного компании «Росатом», успешно провели очистку заросшего растительностью участка, через который проходили ЛЭП, с применением собственной лазерной установки. Эти работы были проведены под Новгородом в рамках задачи, предложенной компании «Россети Северо-Запад».

В России применили лазер для вырубки леса
Фото: unsplash.com by Mike Petrucci is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению представителей «Росатома», устранение растительности в сложно доступных местах с ЛЭП с использованием тяжелой спецтехники требует значительного времени – от нескольких недель, в то время как лазерная технология от ТРИНИТИ позволяет значительно сократить сроки очистки участка до 4-6 часов.

На практике, в ходе испытаний, участок длиной около 200 метров был полностью избавлен от деревьев и кустарников за всего лишь 6 минут с помощью данного лазера, хотя настройки позволяют увеличить скорость вдвое.

Следует отметить, что это не первый случай применения лазерной технологии специалистами «Росатома» для удаления препятствий на расстоянии. Недавно этот инновационный метод доказал свою эффективность, демонтируя металлические конструкции толщиной более 250 мм на расстоянии примерно 300 метров.

Однако, отсутствуют технические подробности об установке с лазером от «Росатома», возникает вопрос о целесообразности применения данной технологии в летнее время из-за риска пожаров. Но безусловно, в промышленности использование такой инновации обещает быть весьма перспективным.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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