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Короткопериодная суперземля всегда повёрнута одной стороной к своему солнцу, как Луна к Земле

Найдена первая экзопланета в приливном захвате у своей звезды

1:45
Наука

Астрономы из Пекинского университета подтвердили, что суперземля LHS 3844b, вращающаяся вокруг красного карлика в 48,6 световых годах от Земли, всегда повернута к нему одной стороной. Статья на эту тему опубликована журналом The Astrophysical Journal.

Найдена первая экзопланета в приливном захвате у своей звезды
Фото: NASA by Leah Hustak is licensed under public domain

Это первый доказанный приливной захват экзопланеты. Пример такого явления — наша Луна: приливные силы тормозили её вращение, пока оно не стало синхронным, и теперь она всегда смотрит на нас одной стороной.

Предполагается, что так же ведут себя многие экзопланеты, если они достаточно велики и крутятся на короткопериодных орбитах. Однако пример Меркурия, который долгое время подозревался в синхронном вращении, показывает — возможен такой его вариант, как спин-орбитальный резонанс 3:2.

Китайские учёные сравнили колебания теплового потока от LHS 3844b по данным инфракрасного телескопа "Спитцер" и сравнили их с математической моделью планеты без атмосферы, вращающейся синхронно со светилом. По их мнению, если бы далёкая суперземля вращалась псевдосинхронно, как Меркурий, приливные силы нагрели бы её сильнее, чем показывают наблюдения.

LHS 3844b была открыта в 2018 году, она больше Земли в 1,32 раза и совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 11,1 часа. Предполагается, что имевшаяся на ней атмосфера сдута звёздным ветром. Поверхность планеты черна как смоль — по-видимому, потому что покрыта нанофазными частицами металлического железа и графита.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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