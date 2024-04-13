Ученые объяснили феномен странных снов

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Американские ученые выяснили, почему людям снятся труднообъяснимые и странные сны

1:12
Наука

Ученые из США выяснили, почему люди видят во сне труднообъяснимые и странные образы.

Американские ученые выяснили, почему людям снятся труднообъяснимые и странные сны
Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению специалистов из Университета Тафтса, такие сновидения помогают мозгу подготовиться к неожиданным ситуациям, которые могут возникнуть в будущем. Их выводы были подкреплены исследованиями Искусственного интеллекта.

Важно отметить, что до сих пор нет способов точно записать человеческие сновидения, что затрудняет изучение этого вопроса.

Эксперты рассматривали эту тему с точки зрения принципов обучения Искусственного интеллекта. Они отметили, что при избыточной информации нейросети запоминают данные и действуют по шаблону.

Используя измененные данные, исследователи смогли заставить искусственный интеллект отказаться от привычных схем поведения.

Подобным образом функционирует и человеческий мозг. Это объясняет, почему у нас бывают сны.

Учитывая рутину и ожидаемость поведения, ученые предположили, что сновидения помогают мозгу поддерживать гибкость и готовность реагировать на неожиданные ситуации.

Однако исследователи отметили, что сновидения не являются лишь побочным эффектом, а представляют собой самостоятельное явление.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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