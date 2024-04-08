Загляните в мозг "прирожденных геймеров": исследование раскрывает тайны их быстрой реакции

Ученые рассказали о людях, которые видят больше кадров в секунду, чем другие

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские исследователи выявили группу людей, обладающих изначально более быстрой реакцией, чем другие. Об этом информирует издание PC Gamer.

Фото: commons.wikimedia.org by Vadermonk is licensed under Commons, the free media repository

Журналисты ссылались на исследование, опубликованное в журнале Plos One, где ученые из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) отмечают, что определенные люди способны раньше замечать и реагировать на различные объекты. По мнению специалистов, такие люди обладают уникальными способностями с самого рождения.

Журналисты PC Gamer назвали этих людей "прирожденными геймерами", поскольку их способности могут быть особенно полезными в видеоиграх, позволяя им улавливать большее количество кадров в секунду.

Из исследования следует, что участников ставили перед мерцающим источником света и просили подсчитать частоту мерцания лампочки.

Некоторые участники описывали источник как постоянный луч, мерцающий 35 раз в секунду, в то время как другие замечали, что свет мерцал с частотой 60 раз в секунду или даже чаще.

Специалисты провели несколько тестов и пришли к выводу, что испытуемые, которые могли воспринимать мерцающий свет с более высокой скоростью, могли делать это систематически, что говорит о неслучайности их быстрой реакции.

Ученые отметили, что, хотя эти способности могут быть врожденными, быструю реакцию на мерцающий свет можно развить и приобрести с тренировкой.