Инженеры научили беспилотники обходиться без GPS и ГЛОНАСС — вот как им это удалось

В МЭИ разработали комплекс навигации для беспилотников без GPS и ГЛОНАСС

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры Национального исследовательского университета "МЭИ" разработали комплекс навигации для беспилотников, позволяющий им обходиться без спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, сообщили в пресс-службе заведения.

Фото: ВК НИУ "МЭИ"

Система предназначена для установки на промышленных площадках, лишённых сигналов спутниковой навигации. Она состоит из радиомаяков по периметру и радиометок, которыми оснащаются дроны.

"Разработанный программно-аппаратный комплекс находит свое применение как для БПЛА, так и для навигации автономных роботов в производственных цехах, автоматизированных складах и иных пространствах, где отсутствуют сигналы спутниковых радионавигационных систем (ГЛОНАСС, GPS), и служит источником точных координат для реализации систем автопилотирования", — объясняет руководивший проектом кандидат технических наук Александр Чугунов.

Комплекс позволяет покрыть рабочую зону площадью до тысячи квадратных метров. Он может применяться и на открытых пространствах — для увеличения точности навигации по спутникам.