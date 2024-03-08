Инженеры научили беспилотники обходиться без GPS и ГЛОНАСС — вот как им это удалось

Инженеры Национального исследовательского университета "МЭИ" разработали комплекс навигации для беспилотников, позволяющий им обходиться без спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, сообщили в пресс-службе заведения.
Система предназначена для установки на промышленных площадках, лишённых сигналов спутниковой навигации. Она состоит из радиомаяков по периметру и радиометок, которыми оснащаются дроны.
"Разработанный программно-аппаратный комплекс находит свое применение как для БПЛА, так и для навигации автономных роботов в производственных цехах, автоматизированных складах и иных пространствах, где отсутствуют сигналы спутниковых радионавигационных систем (ГЛОНАСС, GPS), и служит источником точных координат для реализации систем автопилотирования", — объясняет руководивший проектом кандидат технических наук Александр Чугунов.
Комплекс позволяет покрыть рабочую зону площадью до тысячи квадратных метров. Он может применяться и на открытых пространствах — для увеличения точности навигации по спутникам.
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