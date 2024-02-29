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Диабетикам жить надо с красным цветом: уровень сахара в крови снижается на 27,7% - рассказываем об исследовании

Biophotonics: красный свет способствует снижению уровня сахара в крови

1:48
Наука

По последнему исследованию, проведенному экспертами из Лондонского Глобального Университета, выяснилось, что облучение спины человека красным светом в течение 15 минут способно значительно снизить уровень сахара в крови. Это сообщается на портале Biophotonics.

Biophotonics: красный свет способствует снижению уровня сахара в крови
Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученые отметили, что красный свет с длиной волны 670 нм стимулирует производство энергии в митохондриях — ключевых клеточных органеллах, аналогичных электростанциям клеток. Этот процесс способствует увеличению потребления глюкозы, что ведет к понижению уровня сахара в крови. Результаты исследования указывают на снижение уровня глюкозы в крови на 27,7% после приема глюкозы при облучении красным светом, а также на уменьшение максимального скачка уровня глюкозы на 7,5%.

Хотя участники исследования были здоровыми, обнаруженные результаты могут иметь важное значение для контроля уровня сахара в крови у людей с диабетом. Поскольку красный свет представляет собой неинвазивный и нефармакологический метод, он может быть полезным инструментом для управления уровнем глюкозы после еды.

Также были выявлены потенциальные проблемы, связанные с длительным воздействием синего света, который часто используется в современных источниках освещения, таких как светодиоды. Это открывает необходимость дальнейших исследований в этой области и может оказать влияние на общественное здравоохранение.

Исследование подчеркивает важную роль митохондрий в обеспечении энергии для клеточных процессов и их связь с уровнем сахара в крови.

Эти результаты открывают новые перспективы использования светотерапии в медицинских приложениях, включая управление уровнем сахара в крови и улучшение общего здоровья.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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