Раскрываем тайны темной материи: поиск скрытой вселенной через зеркальные звезды

В Млечном Пути могут существовать миллионы невидимых "зеркальных звезд"

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Существует возможность существования скрытой вселенной, наполненной звездами, туманностями и галактиками, состоящими полностью из темной материи, и теперь астрономы знают, как ее искать.

Фото: openverse by William Ostling is licensed under CC BY

Темная материя представляет собой загадку, которая десятилетиями волнует умы ученых. У них есть множество доказательств наличия какого-то формы материи, невидимой нам, но оказывающей гравитационное влияние на окружающие объекты. Эта загадочная сила поддерживает галактики вместе, даже при их быстрой скорости вращения, и оказывает влияние на формирование крупномасштабных структур в космосе.

Несмотря на обилие доказательств, суть темной материи остается неизвестной. В то время как космологи долгие годы предполагали, что существует лишь один вид темной материи, доминирующий во Вселенной, недавние исследования заставляют задуматься: а не могут ли разнообразие и богатство темной материи быть сопоставимыми с обычной материей?

Одна из теорий высокоэнергетической физики предсказывает существование "зеркальной" вселенной, где каждая частица обычной материи имеет своего рода двойника, образующего темный сектор. В такой вселенной существуют "темные" электроны, кварки, нейтрино и т. д., которые взаимодействуют друг с другом через свой собственный набор фундаментальных сил.

Исследователи задались вопросом: как можно проверить эту гипотезу? Ответ нашли в зеркальных звездах, которые, по их предположениям, могут стать ключом к пониманию этой загадочной вселенной. Недавнее исследование, которое еще не прошло рецензирование и опубликовано в базе данных препринтов arXiv, показало, что эти зеркальные звезды, по всей вероятности, могут быть обнаружены и будут отличаться от всего, что мы видели до этого в космосе.