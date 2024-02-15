Учёные показали самое маленькое позвоночное в мире. Из-за микроскопических размеров ему тяжело жить

Седлоносая жаба признана самым маленьким позвоночным в природе

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Седлоносую жабу, обитающую в Бразилии, можно считать самым маленьким позвоночным в природе, следует из научной работы, опубликованной в февральском номере Zoologica Scripta.

Фото: IG Renato Gaiga

Её автор, сотрудник Государственного университета Санта-Крус Мирко Соле нашёл это удивительное существо в лесу ещё в 2011 году. Уже тогда он предположил, что блошиная жаба Brachycephalus pulex (на самом деле вид лягушки, эндемик) может оказаться животным-рекордсменом по миниатюрности, но не озаботился определением возраста находки.

В 2019 году Соле и его коллеги наловили 46 особей из двух мест на юге бразильского штата Баия, измерили их и изучили половые клетки, чтобы выяснить возраст. Оказалось, что средняя длина взрослых самцов не превышает 7 миллиметров – меньше, чем у лягушек Paedophryne amauensis, обитающих в Папуа — Новой Гвинее, ранее считавшихся и самыми маленькими земноводными, и самыми маленькими позвоночными.

«Длина тела самого маленького существа, с которым мы работали во время нашего исследования, — всего 6,45 миллиметра», – рассказал биолог.

Он допустил, что в природе могут существовать позвоночные, которые ещё мельче, но они ещё не встретились исследователям. Потенциальными кандидатами на роль нового рекордсмена может быть ещё не открытая лягушка или самец-паразит глубоководного удильщика.

Из-за столь малых размеров Brachycephalus pulex живётся несладко – вырастая, они теряют фаланги пальцев, толком не слышат из-за недостаточного развития внутреннего уха, не могут ловко прыгать, потому что микроскопические органы равновесия непригодны к эффективной работе.