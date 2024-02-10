Загадочный язык Кушанского царства: наконец-то его удалось расшифровать

Немецким ученым удалось расшифровать древний язык Кушанского царства

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С начала 1950-х годов археологические раскопки в регионах Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана привели к открытию нескольких надписей на неизвестном до этого языке, который, как предполагается, принадлежал Кушанскому царству.

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Ученые, исследующие эти тексты, столкнулись с трудностями в их расшифровке из-за неизвестности языка кушанцев.

Однако прорыв произошел с появлением статьи лингвистов из Кельнского университета (Германия) в журнале Transactions of the Philological Society. Они сообщили о значительном прогрессе в расшифровке кушанских надписей, охватив приблизительно 60% знаков языка. Этот успех стал возможным благодаря находке двуязычной надписи в ущелье Альмоси на северо-западе Таджикистана, а также трехъязычной надписи, обнаруженной французскими археологами в Афганистане в 1960-х годах.

Сравнивая знаки кушанского языка с уже расшифрованными языками региона, ученые смогли прочитать имя главы Кушанского царства — Вема Тахту — и его титул "царь царей". Они также определили, что кушанский язык относится к совершенно неизвестному среднеиранскому языковому семейству, которое получило предварительное название этэо-тохарский.

Этот прогресс в расшифровке надписей имеет огромное значение для понимания культурной истории Центральной Азии и Кушанской империи. Аналогичные успехи в расшифровке египетских иероглифов и письменности майя привели к более глубокому пониманию культурных и цивилизационных аспектов соответствующих древних обществ.