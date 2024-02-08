Природа настолько очистилась, что в реках развелось видимо-невидимо рыбы, заметили биологи

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Популяция речных рыб восстанавливается на 13% за десятилетие

1:04
Наука

Популяция речных рыб увеличивается в среднем на 13% за 10 лет, а их видовое разнообразие — на 7%, подсчитали биологи Шеффилдского университета.

Популяция речных рыб восстанавливается на 13% за десятилетие
Фото: PxHere

Команда учёных проанализировала данные о биоразнообразии речных рыб на территории Голарктического и Австралийского биогеографических царств из базы RivFishTIME с 1993 по 2019 годы. Результаты их работы обнародовал журнал Nature Ecology & Evolution.

Выяснилось, что численность и разнообразие речных сообществ заметно выросли за эти десятилетия, преимущественно в нижнем течении рек и на участках, ранее затронутых деятельностью человека. Эти очевидные тенденции оказались более выраженными, нежели считалось ранее.

Речные экосистемы восстанавливаются благодаря снижению антропогенного влияния за счёт распространения инвазивных видов рыб за пределы своих ареалов, объясняет доктор Ален Дане, руководивший исследованием. А ближе к устьям условия более благоприятны для колонизации, добавил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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