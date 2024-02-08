На спутнике Юпитера Ио бушуют вулканы — их удалось сфотографировать межпланетной станции

"Юнона" сфотографировала вулканические выбросы над спутником Юпитера

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Автоматическая межпланетная станция "Юнона" передала на Землю фото спутника Юпитера Ио, снятое на рекордно близком расстоянии около 1500 километров от него. NASA выложила снимок в "Твиттере" (ныне X, заблокирован в РФ) во вторник, 6 февраля.

Фото: NASA on X

На фото хорошо видны два шлейфа дыма, поднимающегося от извергающихся вулканов. Это, как полагают в агентстве, либо два жерла одного гигантского вулкана, либо два вулкана рядом друг с другом.

Зонд в последний раз подлетал так близко к Ио, ранее он приближался к спутнику в декабре. С 2016 года "Юнона" исследует пространство вокруг Юпитера, и делать ей это всё труднее — мощная радиация газового гиганта мешает работе чувствительной электроники аппарата.

Собранные "Юноной" и переданные на Землю данные будут ещё анализироваться учёными — они хотят понять, есть ли на Ио глобальный океан магмы под её корой, как предполагается, исходя из изобилия вулканов в низких широтах.