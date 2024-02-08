На спутнике Юпитера Ио бушуют вулканы — их удалось сфотографировать межпланетной станции

Автоматическая межпланетная станция "Юнона" передала на Землю фото спутника Юпитера Ио, снятое на рекордно близком расстоянии около 1500 километров от него. NASA выложила снимок в "Твиттере" (ныне X, заблокирован в РФ) во вторник, 6 февраля.
На фото хорошо видны два шлейфа дыма, поднимающегося от извергающихся вулканов. Это, как полагают в агентстве, либо два жерла одного гигантского вулкана, либо два вулкана рядом друг с другом.
Зонд в последний раз подлетал так близко к Ио, ранее он приближался к спутнику в декабре. С 2016 года "Юнона" исследует пространство вокруг Юпитера, и делать ей это всё труднее — мощная радиация газового гиганта мешает работе чувствительной электроники аппарата.
Собранные "Юноной" и переданные на Землю данные будут ещё анализироваться учёными — они хотят понять, есть ли на Ио глобальный океан магмы под её корой, как предполагается, исходя из изобилия вулканов в низких широтах.
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