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На спутнике Юпитера Ио бушуют вулканы — их удалось сфотографировать межпланетной станции

"Юнона" сфотографировала вулканические выбросы над спутником Юпитера

1:02
Наука

Автоматическая межпланетная станция "Юнона" передала на Землю фото спутника Юпитера Ио, снятое на рекордно близком расстоянии около 1500 километров от него. NASA выложила снимок в "Твиттере" (ныне X, заблокирован в РФ) во вторник, 6 февраля.

"Юнона" сфотографировала вулканические выбросы над спутником Юпитера
Фото: NASA on X

На фото хорошо видны два шлейфа дыма, поднимающегося от извергающихся вулканов. Это, как полагают в агентстве, либо два жерла одного гигантского вулкана, либо два вулкана рядом друг с другом.

Зонд в последний раз подлетал так близко к Ио, ранее он приближался к спутнику в декабре. С 2016 года "Юнона" исследует пространство вокруг Юпитера, и делать ей это всё труднее — мощная радиация газового гиганта мешает работе чувствительной электроники аппарата.

Собранные "Юноной" и переданные на Землю данные будут ещё анализироваться учёными — они хотят понять, есть ли на Ио глобальный океан магмы под её корой, как предполагается, исходя из изобилия вулканов в низких широтах.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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