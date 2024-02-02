Побочный эффект: новая краска, меняющая цвет, уничтожает вирусы

В Южной Корее изобрели антивирусное покрытие наночастицами серебра

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

В Южной Корее разработали покрытие на базе наночастиц серебра с антибактериальным и противовирусным эффектом — можно сказать, случайно. Об изобретении сообщила пресс-служба Национального исследовательского совета науки и технологий.

Фото: NRCST

Физики Корейского института наук и технологий ставили перед собой другие задачи. Они хотели создать краску, цветом которой можно было бы гибко управлять, меняя положение и форму наночастиц в её составе. Результат превзошёл все ожидания — оказалось, что покрытие обладает водоотталкивающими и дезинфицирующими свойствами.

Особенность разработки сеульских физиков в том, что засыхая, она образует тонкую пленку из кремниевого гелеобразного материала с металлическими наночастицами на её поверхности, а не в толще. А они обладают разрушительным действием на белковые оболочки микроорганизмов.

Опытным путём установлено, что нанопокрытие уничтожает около 97% вирусных частиц за час и подавляет рост кишечной палочки в течение как минимум суток после нанесения.

"Наше покрытие превосходит по антибактериальным и противовирусным свойствам уже существующие коммерческие продукты, причём это характерно в том числе и для очень тонких покрытий с расходом материала порядка одного грамма на квадратный метр", — рассказал руководитель проекта Чо Сохе.

Инновационная разработка, как и аналогичное изобретение пермских учёных, найдёт применение в здравоохранении (для защиты медицинских приборов и расходных материалов), фармацевтике и животноводстве (на фермах).