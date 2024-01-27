Ученые из Университета Глазго определили черты лиц богатых и бедных людей

Ученые из Университета Глазго выяснили, что улыбчивое лицо делает человека богаче в глазах окружающих

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

Специалисты Университета Глазго установили, что людей с узкими, дружелюбными лицами окружающие воспринимают более богатыми, чем людей с грубыми чертами лица, сообщает DailyMail.

Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Лица с улыбающимся ртом, аккуратными чертами, приподнятыми бровями, близко посаженными глазами и румянцем вызывают у людей доверие и ассоциируются с благополучием. Собеседников с опущенными бровями, коротким подбородком, опущенными уголками рта и бледным оттенком кожи считают ненадёжными. Исследователи также установили, что лица с детскими чертами считаются несерьезными и могут быть признаком низкого интеллекта.

"Это исследование говорит о значимости определенных черт лица в формировании представлений о социальном классе и сопутствующих стереотипах", — отметили авторы.

Стоит отметить, что уже с давних пор известно, что улыбка сигнализирует о положительных эмоциях, таких как счастье или радость. Наличие положительного импульса у того, кто смотрит на улыбающееся лицо, может вызывать симпатию и улучшать общую атмосферу. Улыбка может помочь создать впечатление о доверии и надежности. Исследования показывают, что люди чаще доверяют и принимают решения в пользу улыбающихся людей. В целом, улыбающееся лицо может создавать более положительное и дружелюбное впечатление на окружающих и способствовать лучшему взаимодействию с ними.