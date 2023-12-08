Учёные выяснили причину необычного поведения нейтронных звезд: выбросы из жидкого ядра

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Австрийские астрофизики из Университета Инсбрука провели исследование, которое раскрывает причины внезапного ускорения вращения нейтронных звезд, противоречащего известным законам природы. Это ускорение, как оказалось, связано с удивительными свойствами вещества, из которого они состоят. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

Нейтронные звезды формируются в результате коллапса массивных звезд, при котором ядро светила, поддавшись гравитационным силам, сжимается до объекта размером около 20 километров. Вещество внутри такого объекта обладает невероятной плотностью — одна частица этого вещества на Земле была бы размером кубика сахара и весила бы около 1 млрд тонн, что эквивалентно весу 150 пирамид Хеопса в Египте.

Поскольку получить образцы вещества из нейтронных звезд невозможно, ученые использовали моделирование для изучения внутренних процессов затухших звездных ядер. В своем исследовании они анализировали смесь ультрахолодных атомов редкоземельных металлов эрбия и диспрозия.

Расчёты показали, что вещество под поверхностью нейтронных звезд существует в форме сверхтекучей жидкости с нулевой вязкостью, вращаясь в виде множества крошечных вихрей. В определённых моментах это вещество может одновременно обладать свойствами как сверхтвёрдого, так и сверхтекучего состояния. Когда это происходит, вихри выбрасываются из жидкого ядра к внешней кристаллической коре, что резко ускоряет её вращение.

"Это исследование представляет собой новый подход к пониманию поведения нейтронных звезд и открывает новые возможности для квантового моделирования звездных объектов в низкоэнергетических земных лабораториях", — отметила автор исследования, астрофизик Франческа Ферлайно.

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