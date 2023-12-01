Центральная область Млечного Пути на снимках телескопа Уэбба оказалась экстремальной средой

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Полный облик центральной части Млечного Пути, снятый с использованием инструмента NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона) космического телескопа Джеймса Уэбба, демонстрирует область шириной в 50 световых лет.

Фото: openverse by rawpixel is licensed under CC BY

Свежее впечатляющее фото, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), раскрывает около 500 000 звезд, включая плотное скопление новорождённых гигантов, в том, что НАСА описывает как "экстремальную космическую среду" вблизи ядра Млечного Пути.

Речь идет о Стрельце C, активной области образования звёзд примерно в 300 световых годах от центральной сверхмассивной чёрной дыры нашей галактики, известной как Стрелец А. Красновато-оранжевая область представляет собой скопление протозвёзд, а голубая область — ранее невидимую область ионизированного газа, содержащую загадочные структуры, освещённые ультрафиолетовым светом молодых звёзд.

Стрелец C привлекает внимание ученых, так как он находится плотно и близко к ядру галактики.

"Галактический центр — самая экстремальная среда в нашей галактике, где современные теории звёздообразования могут быть подвергнуты самой строгой проверке", — говорит Джонатан Тан, профессор астрономии в Университете Вирджинии (УФ) и консультант по наблюдениям.

Внутри оживлённого звездного скопления располагается звезда, масса которой более чем в 30 раз превышает массу Солнца. Такие звезды могут помочь астрономам расшифровать другие тайны Вселенной.

"Уэбб раскрывает невероятное количество деталей, что позволяет нам изучать звёздообразование в такой среде так, как это было невозможно раньше", — отмечает студент УФ и главный исследователь команды Сэмюэл Кроу.

Массивные звезды являются фабриками, производящими тяжёлые элементы в своих ядрах, и понимание их важно для раскрытия истории происхождения Вселенной. Компания JWST создала это изображение с использованием камеры ближнего инфракрасного диапазона, которая регистрирует инфракрасный свет — обычно невидимый для человеческого глаза — как тепло. С её помощью удалось проникнуть сквозь облака космической пыли и обнаружить самую слабую галактику в известной Вселенной, некоторые из самых ранних обнаруженных чёрных дыр и множество других структур, которые в противном случае были бы потеряны в космическом тумане.