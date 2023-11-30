Скрытая жизнь крупных морских хищников: на больших глубинах они тоже ищут добычу

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Крупные морские хищники, включая большие белые акулы, регулярно проводят время в сумеречных и полуночных зонах океана на глубинах, где они находят пищу. Это явление вызвало интерес среди ученых.

Фото: openverse by Elias Levy is licensed under CC BY 2.0

В новом исследовании были рассмотрены данные о 12 видах крупных хищных рыб, включая акул, марлиновых и тунцов. Исследование показало, что эти рыбы регулярно находятся в мезопелагической зоне, также известной как сумеречная зона, на глубинах от 200 до 1000 метров. Они также были замечены в полуночной зоне, на глубинах от 1000 до 3000 метров под поверхностью океана.

"Как, когда и где они получают доступ к глубокому океану, конечно, варьируются, но четкий анекдотический ответ заключается в том, что глубокий океан кажется важной средой обитания — независимо от вида хищников", — отметил Камрин Браун, руководитель исследования.

В ходе исследования ученые сопоставили модели ныряния 344 хищных рыб с электронными метками, включая больших белых акул, тигровых акул, китовых акул, желтоперого тунца и рыбу-меч. Используя корабельный гидролокатор, они отслеживали их активность в течение 46 659 дней. Результаты показали, что есть корреляция между погружениями и расположением глубокого слоя рассеяния (DSL), который богат рыбой и другими морскими организмами.

Морские хищники, вероятно, используют DSL для поиска пищи, но также наблюдается, что они погружаются на глубины, превышающие DSL. Например, большие белые акулы опускаются до 1128 метров, китовые акулы — до 1912 метров, а рыба-меч — до 2000 метров.

Ученые также подчеркнули, что сумеречная зона игнорировалась как критическая среда обитания для крупных хищников. Многие виды, обитающие в этой зоне, подвергаются коммерческой деятельности, и необходимо предпринять меры для защиты этой экосистемы.

"Если окажется, что сумеречная зона содержит больше биомассы, чем все текущие морские промыслы вместе взятые, это может привести к новым методам ловли и использованию этой биомассы. Однако для этого требуется более глубокое количественное изучение связей между хищниками и мезопелагической биомассой", — отметил Камрин Браун.

Гиганты глубин океана