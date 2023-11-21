Нейробиологи рассказали, как мозг сохраняет воспоминания

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Ирландские нейробиологи из Тринити-колледжа в Дублине раскрыли процесс сохранения воспоминаний в мозге. Опубликованный в журнале "Current Biology" результат исследования ориентирован на особые клетки мозга, известные как энграммы. Специалисты, используя генетические методы, выделили две различные группы энграммных клеток, соответствующие двум отдельным воспоминаниям, и затем отслеживали, как при обучении между ними формируются новые связи.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

С применением оптогенетики, метода управления активностью мозговых клеток при помощи света, ученые продемонстрировали, как эти вновь созданные связи играют ключевую роль в процессе обучения.

В результате был выявлен молекулярный механизм, регулируемый специфическим белком в синапсе, который участвует в формировании связей между энграммами.

"Энграммные клетки памяти представляют собой группы мозговых клеток, которые, активируемые определенным опытом, изменяются, чтобы включить и удерживать информацию в нашем мозге. Повторное активирование этих "строительных блоков" призывает в памяти конкретные события, связанные с ними. Вопрос заключается в том, как энграммы сохраняют важную информацию о мире", — отметила доктор Клара Ортега-де Сан-Луис, ведущий автор статьи.

Это исследование предоставляет прямые доказательства того, что изменения в синаптических связях между энграммными клетками можно рассматривать как вероятный механизм сохранения памяти в мозге.