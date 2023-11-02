Neuron: бессонная ночь способствует смягчению депрессии

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из университета на Северо-Западе США выяснили, что одна бессонная ночь может смягчить симптомы депрессии. Этот эффект связан с увеличением высвобождения дофамина в определенных участках мозга, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на научный журнал Neuron.

Фото: openverse by Sander van der Wel is licensed under CC BY-SA 2.0

Для изучения этой проблемы авторы нового исследования провели эксперимент с мышами, которых лишили сна при наличии депрессивной модели. Для этого использовали специальное устройство.

После бессонной ночи поведение животных изменилось, они стали более агрессивными, гиперактивными и гиперсексуальными по сравнению с контрольной группой, которая спала нормально. Большинство этих изменений в поведении исчезли в течение нескольких часов после нарушения сна, но антидепрессивный эффект продолжал держаться в течение нескольких дней.

Биологи обнаружили, что после бессонной ночи дофамин выделялся более интенсивно в некоторых участках мозга. Когда ученые блокировали производство дофамина в префронтальной коре, антидепрессивный эффект исчезал.

Учёные предполагают, что активация мозга в условиях бессонной ночи могла быть важной для выживания наших древних предков, например, при встрече с хищниками или другими угрозами. Они также подчеркнули, что не стоит уменьшать время сна в попытке победить депрессию, учитывая временный характер этого эффекта.

Полученные данные могут быть полезными для выбора подходящего антидепрессивного средства и лучшего понимания механизмов действия быстродействующих антидепрессантов, таких как кетамин.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Как недостаток сна влияет на здоровье? | DeeaFilm