Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
PLOS Biology: Шимпанзе, подобно людям, используют высоты в войнах за территорию
Apple перенесёт производство новых iPhone из Китая в Индию
МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Артист Пашутин раскритиковал Макаревича* за жалобы на отмену концертов
Подмосковную дачу Сталина продали на аукционе за 403,5 млн рублей
Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Киеву
В МГТУ имени Баумана разработают "Джихад-машину" для нужд СВО
Портал Autonews первыми протестировали топовую комплектацию "Москвич 6"
Врач Козлова назвала "опасную" побочку корвалола

Neuron: бессонная ночь способствует смягчению депрессии

1:43
Наука

Исследователи из университета на Северо-Западе США выяснили, что одна бессонная ночь может смягчить симптомы депрессии. Этот эффект связан с увеличением высвобождения дофамина в определенных участках мозга, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на научный журнал Neuron.

Neuron: бессонная ночь способствует смягчению депрессии
Фото: openverse by Sander van der Wel is licensed under CC BY-SA 2.0

Для изучения этой проблемы авторы нового исследования провели эксперимент с мышами, которых лишили сна при наличии депрессивной модели. Для этого использовали специальное устройство.

После бессонной ночи поведение животных изменилось, они стали более агрессивными, гиперактивными и гиперсексуальными по сравнению с контрольной группой, которая спала нормально. Большинство этих изменений в поведении исчезли в течение нескольких часов после нарушения сна, но антидепрессивный эффект продолжал держаться в течение нескольких дней.

Биологи обнаружили, что после бессонной ночи дофамин выделялся более интенсивно в некоторых участках мозга. Когда ученые блокировали производство дофамина в префронтальной коре, антидепрессивный эффект исчезал.

Учёные предполагают, что активация мозга в условиях бессонной ночи могла быть важной для выживания наших древних предков, например, при встрече с хищниками или другими угрозами. Они также подчеркнули, что не стоит уменьшать время сна в попытке победить депрессию, учитывая временный характер этого эффекта.

Полученные данные могут быть полезными для выбора подходящего антидепрессивного средства и лучшего понимания механизмов действия быстродействующих антидепрессантов, таких как кетамин.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Как недостаток сна влияет на здоровье? | DeeaFilm
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО

Американский акушер-гинеколог тайно использовал свою собственную сперму для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у своей пациентки.

В США врач тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд: зимой россиян ждет переменчивая погода
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Названы продукты, которые ухудшают память
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев Палестино-израильский конфликт начинает предсказуемо расширяться: заявку на участие подал Йемен Андрей Николаев Израиль выиграет войну и исчезнет с карты мира Любовь Степушова
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Максим Галкин показал свой шикарный пентхаус на Кипре за 10 млн. евро
Максим Галкин показал свой шикарный пентхаус на Кипре за 10 млн. евро
Последние материалы
МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Neuron: бессонная ночь способствует смягчению депрессии
Артист Пашутин раскритиковал Макаревича* за жалобы на отмену концертов
Подмосковную дачу Сталина продали на аукционе за 403,5 млн рублей
Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Киеву
В МГТУ имени Баумана разработают "Джихад-машину" для нужд СВО
Портал Autonews первыми протестировали топовую комплектацию "Москвич 6"
Врач Козлова назвала "опасную" побочку корвалола
В Петербурге разработали дрон для поиска людей по крику
В Польше археологи обнаружили могилу ребёнка-"вампира"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников