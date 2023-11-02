В Польше археологи обнаружили могилу ребёнка-"вампира"

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Польские археологи обнаружили останки женщины и ребёнка из 17 века, которых похоронили с необычными мерами предосторожности, чтобы предотвратить их возвращение из мёртвых, сообщает "Московский комсомолец".

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Ребёнок шести или семи лет был похоронен лицом вниз, а под его ногой находился треугольный железный замок, который, по-видимому, предназначался, чтобы препятствовать ему покинуть могилу и вернуться к живым.

Кроме ребенка, на кладбище в деревне Пьен в северной Польше было найдено тело женщины, на ноге которой был висячий замок, а на шее — серп. Эти находки подтверждают предположение, что женщину считали вампиром.

Исследователь средневековых захоронений Дариуш Полински отмечает, что это кладбище предназначалось для тех, кого боялись как в жизни, так и после смерти. Это были люди, подозреваемые в связях с мистическими силами, и их похоронки свидетельствуют о том, что окружающие боялись их возвращения.

Исследователи также обнаружили другие необычные методы, примененные для предотвращения возвращения мертвых, такие как могилы, заполненные камнями, размещенными на разных частях тела, таких как локти, горло и шея. Все это свидетельствует о том, что верования в сверхъестественные силы и вампиров были распространены в то время.

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Документально зафиксированные заxopoнения вампиров