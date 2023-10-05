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Нобелевская премия по химии 2023: кому и за что присуждена?

2:06
Наука

Трем ученым была вручена Нобелевская премия по химии 2023 года за их вклад в открытие и разработку квантовых точек — наномасштабных полупроводников, применимых в светодиодных лампах и телевизионных экранах, а также в медицинских процедурах для удаления раковых тканей.

Нобелевская премия по химии 2023: кому и за что присуждена?
Фото: openverse

Мунги Бавенди, профессор химии Массачусетского технологического института, Луи Брус, почетный профессор Колумбийского университета, и Алексей Екимов, физик компании Nanocrystals Technology Inc. в Нью-Йорке, разделят приз в размере примерно 1 миллион долларов США за свою роль в "исследовании наномира", как заявила Шведская королевская академия наук на пресс-конференции в среду, 4 октября.

"Долгое время никто не предполагал, что когда-либо можно будет создать такие маленькие частицы, но лауреатам этого года удалось." — сказал председатель Нобелевского комитета по химии, Йохан Оквист, на пресс-конференции, на которой были объявлены лауреаты 2023 года.

Квантовые точки представляют собой кристаллы сульфида свинца или селенида кадмия, состоящие из всего нескольких тысяч атомов и имеющие размер всего лишь одну десятитысячную ширины человеческого волоса.

Их мельчайший размер обуславливает их уникальное положение между миром квантовой механики и макромиром, придавая им странные полуквантовые свойства. Например, изменение размера квантовой точки путем замены атомов может внезапно изменить ее цвет.

Это странное квантовое поведение делает квантовые точки идеальным материалом для визуализации, улучшая яркость ЖК-экранов и повышая точность медицинских процедур.

Бавенди признался, что был в глубоком сне, когда ему сообщили о его выигрыше, и он описал свое состояние как "очень удивленное, сонное, потрясенное, неожиданное и очень приятное".

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Все, что нужно знать о Нобелевской премии
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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