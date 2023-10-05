Версия: наша галактика деформируется из-за тёмной материи.

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Недавнее исследование предполагает, что форма Млечного Пути, в отличие от первоначальных представлений, не является плоской, а деформированной, и это может быть объяснено существованием невидимого ореола тёмной материи.

Фото: openverse

Исследователи утверждают, что гигантская капля невидимой тёмной материи способствовала искажению формы нашей галактики. Ранее Млечный Путь считался плоским диском с двумя спиральными рукавами, но измерения, проведённые с середины XX века, указывают на неожиданные изменения его формы.

Эти искажения проявляются в основном на границах галактики, где некоторые области сгибаются вниз, а другие поднимаются вверх, что придаёт Млечному Пути облик помятого сомбреро. Компьютерное моделирование может объяснить это явление, предполагая, что таинственное событие выбило ореол тёмной материи из строя.

Тёмная материя остается загадочным и плохо понимаемым типом материи, составляющим 85% всей материи во Вселенной. Она не взаимодействует непосредственно со светом и, следовательно, невидима, но ее гравитационное воздействие заметно влияет на окружающую среду. Она ускоряет движение звезд и даже искажает свет далёких звезд, а также придаёт форму галактическому гало Млечного Пути.

Галактическое гало представляет собой огромную сферу звезд, окружающих спиральные рукава Млечного Пути, и новое исследование указывает на то, что оно наклонено подобно тому, как наклонено звездное гало. Эти результаты подтверждают существование наклонного гало тёмной материи вокруг нашей галактики.

Хотя причина того, почему тёмная материя вокруг Млечного Пути была выведена из наклона, остается неясной, моделирование исследователей предполагает, что это могло произойти вследствие гигантского столкновения, возможно, с другой галактикой, что привело к изменению угла наклона гало тёмной материи на 50 градусов, а затем его постепенному снижению до текущего угла возвышения в 20 градусов.

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ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ, ЧТО ЖЕ ТЫ ТАКОЕ