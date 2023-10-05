Разгадан механизм гибели клеток при Альцгеймере и сосудистой деменции.

2:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи обнаружили новый механизм гибели клеток при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, открывая интересные перспективы для будущих исследований.

Фото: Минздрав РФ

Недавнее исследование, проведенное учеными из Орегонского университета здоровья и науки и опубликованное в журнале Annals of Neurology 21 августа, впервые демонстрирует, что гибель клеток, известная как ферроптоз, происходит из-за накопления железа в клетках микроглии, которые играют ключевую роль в иммунной реакции мозга при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Учёные провели эту работу, анализируя образцы посмертной ткани головного мозга пациентов, страдающих деменцией. Это значимое открытие, подчеркивает старший автор исследования, доктор медицинских наук и профессор педиатрии в Медицинской школе Орегонского университета здоровья и науки Стивен Бэк.

Бэк, который долгое время изучал миелин (защитную оболочку нервных волокон головного мозга), обнаружил, что форма нейродегенерации, связанная с разрушением миелина, вызывается ферроптозом. Это открытие основано на новой методике, разработанной Филипом Адении, научным сотрудником лаборатории Бэка.

Исследователи обнаружили, что микроглия дегенерирует в белом веществе мозга пациентов с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией.

Микроглия — это резидентные клетки головного мозга, которые обычно участвуют в очистке клеточного мусора как часть иммунной системы организма. Когда миелин повреждается, микроглия собирается очистить его от мусора. В новом исследовании эксперты обнаружили, что микроглия сама по себе разрушается в результате очистки богатого железом миелина — формы гибели клеток, известной как ферроптоз.

Соавтор Кира Дегенер-О'Брайен, доктор медицинских наук, первоначально обнаружила дегенерацию микроглии в образцах головного мозга, и новый метод помог выявить связь между ферроптозом и дегенерацией микроглии.

Это открытие представляет собой важный шаг к более глубокому пониманию процессов, приводящих к болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Бэк выразил надежду, что фармацевтические компании могут использовать это открытие для разработки новых лекарств, направленных на уменьшение дегенерации микроглии в мозге. Это открытие также подчеркивает важность борьбы с основными факторами, инициирующими деменцию, такими как повторяющиеся эпизоды снижения кровотока и доставки кислорода в мозг.

Бэк заключает, что борьба с деменцией требует внимания и исследований с самого начала, чтобы оказать влияние на процесс и предотвратить его прогрессию.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...