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Разгадан механизм гибели клеток при Альцгеймере и сосудистой деменции.

2:54
Наука

Исследователи обнаружили новый механизм гибели клеток при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, открывая интересные перспективы для будущих исследований.

Разгадан механизм гибели клеток при Альцгеймере и сосудистой деменции.
Фото: Минздрав РФ

Недавнее исследование, проведенное учеными из Орегонского университета здоровья и науки и опубликованное в журнале Annals of Neurology 21 августа, впервые демонстрирует, что гибель клеток, известная как ферроптоз, происходит из-за накопления железа в клетках микроглии, которые играют ключевую роль в иммунной реакции мозга при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Учёные провели эту работу, анализируя образцы посмертной ткани головного мозга пациентов, страдающих деменцией. Это значимое открытие, подчеркивает старший автор исследования, доктор медицинских наук и профессор педиатрии в Медицинской школе Орегонского университета здоровья и науки Стивен Бэк.

Бэк, который долгое время изучал миелин (защитную оболочку нервных волокон головного мозга), обнаружил, что форма нейродегенерации, связанная с разрушением миелина, вызывается ферроптозом. Это открытие основано на новой методике, разработанной Филипом Адении, научным сотрудником лаборатории Бэка.

Исследователи обнаружили, что микроглия дегенерирует в белом веществе мозга пациентов с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией.

Микроглия — это резидентные клетки головного мозга, которые обычно участвуют в очистке клеточного мусора как часть иммунной системы организма. Когда миелин повреждается, микроглия собирается очистить его от мусора. В новом исследовании эксперты обнаружили, что микроглия сама по себе разрушается в результате очистки богатого железом миелина — формы гибели клеток, известной как ферроптоз. 

Соавтор Кира Дегенер-О'Брайен, доктор медицинских наук, первоначально обнаружила дегенерацию микроглии в образцах головного мозга, и новый метод помог выявить связь между ферроптозом и дегенерацией микроглии.

Это открытие представляет собой важный шаг к более глубокому пониманию процессов, приводящих к болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Бэк выразил надежду, что фармацевтические компании могут использовать это открытие для разработки новых лекарств, направленных на уменьшение дегенерации микроглии в мозге. Это открытие также подчеркивает важность борьбы с основными факторами, инициирующими деменцию, такими как повторяющиеся эпизоды снижения кровотока и доставки кислорода в мозг.

Бэк заключает, что борьба с деменцией требует внимания и исследований с самого начала, чтобы оказать влияние на процесс и предотвратить его прогрессию.

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Болезнь Альцгеймера - что это такое и кто болеет
Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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