iPhone 15 Pro Max провалил тест на прочность

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Вчера, 22 сентября, наступил день начала продаж новых iPhone 15 и iPhone 15 Pro, и это событие сразу же привлекло внимание многих пользователей сети. Один из известных блогеров, JerryRigEverything, решил провести тестирование новых устройств, особенно заинтересовавшись их титановыми корпусами, о чем он подробно рассказал в предварительной части своего видео перед началом серии испытаний.

Фото: Openverse

В ходе исследования JerryRigEverything решил проверить, насколько прочен титановый корпус новых iPhone, сообщает mobiltelefon.ru. С использованием горелки и других инструментов он убедился, что Apple действительно использует титановую рамку для создания своих устройств. Однако, в ходе финального теста на изгиб, который блогер проводил с устройством iPhone 15 Pro Max, произошел неприятный инцидент — задняя крышка этой модели треснула. Это было нечто неожиданное, учитывая стойкость предыдущих устройств Apple.

Зато что приятно удивило - "младший" iPhone 15 Pro успешно прошёл испытание на изгиб и демонстрировал высокую прочность. Это позволяет предположить, что проблема, возникшая с iPhone 15 Pro Max, скорее всего, не связана с материалами, используемыми в корпусе, а, возможно, имела изоляционный характер.

В итоге блогер продемонстрировал интересные результаты тестирования новых iPhone 15 и iPhone 15 Pro, подчеркнув важность их конструкции и прочности, несмотря на некоторые неожиданные нюансы.

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