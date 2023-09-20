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Штурмовики ВС России применяют робота БР-2 с пулемётом в зоне спецоперации

1:07
Наука

Наземная роботизированная платформа БР-2, вооружение которой составляет подвижная пулемётная установка, помогает штурмовым отрядом ВС России в зоне спецоперации.

Штурмовики ВС России применяют робота БР-2 с пулемётом в зоне спецоперации
Фото: CreativeCommons

"Колесный робототехнический комплекс БР-2 уже используется российскими штурмовыми отрядами в зоне СВО. Платформа может использоваться для перевозки грузов, но в основном применяется сейчас с турелью. В том числе и в боевой работе", - цитирует агентство ТАСС осведомлённый источник.

По словам собеседника журналистов, с помощью робота военнослужащие подавляют хорошо защищённые огневые точки противника, не рискуя собственными жизнями, что позволяет безопасно передвигаться по полю боя.

Источник уточнил: вооружение комплекса может составлять автомат или пулемёт Калашникова, гранатомёт, а также противотанковые управляемые ракеты.

Накануне в ДНР сообщили, что российские бойцы применили тактику "огневого прочёсывания" в районе Времевского выступа, в результате чего было уничтожено скопление боевиков неприятеля.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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