PT: в США рассказали о вредных привычках людей с высоким IQ

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведённое американскими учёными, выявило, что люди с высоким уровнем интеллекта проявляют некоторые особенности в своих привычках. К ним отнесли неряшливостью и привычку поздно ложатся спать. Эти заключения были сделаны специалистами из Университета Миннесоты и опубликованы в журнале Psychology Today (PT).

Фото: Openverse

Наблюдения показали, что для умного человека свойственен беспорядок в комнате. Психолог Кэтлин Вогс считает, что для них важнее уделить внимание более значимым занятиям.

Кроме того, исследование также обнаружило, что люди с развитым интеллектом чаще склонны ложиться спать поздно. Многие великие личности были привержены ночному образу жизни. Среди известных примеров таких "сов" можно упомянуть Чарльза Дарвина, Уинстона Черчилля и Элвиса Пресли.

"Таким образом, гипотеза предсказывает, что более умные люди с большей вероятностью будут вести ночной образ жизни, чем менее умные люди", — указывают авторы научной работы.

Интересным наблюдением является то, что у людей с высоким интеллектом часто можно услышать нецензурные выражения. Это объясняется их большей честностью, так как в моменты раздражения и негативных эмоций они предпочитают использовать прямые слова для выражения своих чувств. Кроме того, у людей с развитым интеллектом обычно богаче словарный запас и выше уровень риторических навыков.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...