В Хакасии врачи смоделировали глазницу на 3D принтере

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

В Хакасии врачи Республиканской клинической больницы совместно с хирургами из Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии успешно провели уникальную операцию. Для устранения дефекта специалисты создали титановый имплантат правой глазницы с использованием 3D принтера.

Фото: Официальный сайт Минздрава Хакасии

По информации Минздрава Хакасии, 22-летний пациент получил серьезную нетипичную травму в области скулы. Операция была выполнена через ротовую полость и небольшой разрез нижнего века, который затем закрыли косметическим швом, который будет незаметен на его лице. Во время операции хирурги восстановили стенку глазницы и вернули все её содержимое на исходное место, чтобы глаз вновь занял правильное положение. Процедура заняла три часа.

Сейчас молодой человек находится в стадии восстановления после операции. Согласно словам врачей, при соблюдении всех рекомендаций, он сможет вернуться к обычной жизни примерно через неделю. Через несколько месяцев, когда отеки полностью спадут, его глаз вернется в нормальное анатомическое положение, сообщает newkhakasiya.online.

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