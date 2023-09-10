JPD: физики объяснили, почему молния движется зигзагом

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Южной Австралии раскрыли тайну формирования молний, которые часто принимают зигзагообразные формы с множеством ответвлений. Их исследование, опубликованное в журнале Journal of Physics D: Applied Physics, показало, что ключевую роль в этом процессе играют так называемые "лидеры" электрически заряженного воздуха, которые предшествуют самой молнии.

Фото: openverse

Ученые установили, что молнии формируются по следующему принципу: сначала кислород насыщается электрическим зарядом, и по мере движения молнии к земле происходит неравномерное накапливание ионов, вызывая ступенчатый рисунок.

Эти "лидеры" электрически заряженного воздуха ответвляются от нижней части грозового облака и, зачастую, остаются тусклыми и незаметными для человеческого глаза. Они предшествуют последнему удару молнии, который может быть заснят на камеру.

Исследователи отмечают, что лидеры разряжаются в течение миллионной доли секунды, и их момент отличается от момента удара молнии по земле или другому объекту. Это открытие может иметь практическое применение в защите зданий и самолетов от ударов молнии.

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