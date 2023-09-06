Google "взбодрил" Android в честь смены логотипа впервые с 2019 года

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Google придала новую жизнь Android в честь обновления своего логотипа впервые с 2019 года. В начале июля был представлен новый трёхмерный логотип Android с измененным шрифтом. Этот редизайн является первым за последние два года, что свидетельствует о важности данного события для компании.

Фото: openverse.org

В официальном блоге Google была опубликована статья, посвященная этому обновлению дизайна, сообщает mobiltelefon. ru. Компания также подчеркнула, что операционная система Android в настоящее время используется на более чем трёх миллиардах устройств по всему миру. В статье также была описана философия нового брендинга, включающая в себя индивидуальность, ориентацию на будущее и современность.

Новый логотип и визуальный стиль будут представлены вместе с выпуском Android 14, релиз которой ожидается в ближайшее время.

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