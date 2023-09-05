Вспышку на Солнце зафиксировали одновременно на Земле, Луне и Марсе

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Современная космическая исследовательская деятельность ставит перед нами невероятные вызовы и возможности. Однако, несмотря на наши амбиции и планы по отправке людей как на Луну, так и на Марс, существует одно серьезное препятствие, которое нужно преодолеть — солнечная радиация.

Фото: CreativeCommons

Солнечные вспышки и их опасность

Солнечные вспышки — это события, которые могут иметь серьезное воздействие на здоровье астронавтов и оборудование в космосе. Перед нами стоит вопрос: как солнечные вспышки могут повлиять на будущие миссии на Луну и Марс?

Солнечные вспышки представляют собой явление, при котором Солнце выбрасывает в космос огромные количества энергии и частиц. Эти частицы могут быть опасными для астронавтов и оборудования, так как они обладают высокой энергией.

Влияние солнечных вспышек на Луну и Марс

Исследования показали, что Луна и Марс не имеют такой защиты от солнечных вспышек, как Земля. Магнитное поле Земли служит ей надежным щитом от опасных солнечных излучений. Однако на Луне и Марсе этой защиты нет, что делает их более уязвимыми перед солнечными вспышками.

Обнаружение солнечной вспышки на трех объектах

Впервые в истории, приборы на Земле, Луне и Марсе одновременно зафиксировали излучение одной и той же солнечной вспышки. Это событие произошло 28 октября 2021 года и было связано с вспышкой класса X1.0. Это свидетельствует о том, что даже умеренно интенсивные солнечные вспышки могут оказать влияние на все три объекта.

Реакция аппаратов на событие

На Марсе частицы от этой солнечной вспышки были зафиксированы как орбитальным аппаратом ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) Европейского космического агентства, так и марсоходом НАСА Curiosity. На Луне эти частицы были зафиксированы китайским зондом "Чанъэ-4" с дальней стороны Луны и орбитальным аппаратом НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Это подчеркивает важность наблюдения за солнечными вспышками и их воздействием на космические объекты.

Опасность для Луны

Анализы показали, что Луна подвержена большему воздействию солнечных вспышек по сравнению с Марсом. Магнитосфера и атмосфера Земли значительно уменьшили интенсивность излучения, когда оно достигло поверхности Земли. Поверхность Марса также получила гораздо меньше радиации благодаря буферному эффекту его атмосферы. В случае Луны, большая часть радиации достигает ее поверхности, что делает ее более уязвимой.

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