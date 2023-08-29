Успешное испытание отделения шасси российского ближнемагистрального самолета SJ-100

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Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100 успешно завершил испытания по отрыву передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы, сообщила 26 августа пресс-служба Госкорпорации "Ростех".

Фото: Wikipedia

"Разбег с отделением передней стойки шасси является одним из ключевых моментов в подготовке к первому полету", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе этих испытаний экипаж одновременно отрабатывает взлет и процесс его аварийного прерывания, который также должен быть безопасным. Это крайне важно для гражданской авиации.

Сообщается, что теперь самолет приступит к первому испытательному полету.

Самолет SJ-100 был изготовлен в производственном центре ПАО "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре. Ранее корпорация носила название "Иркут", а 15 августа 2023 года она была переименована. ПАО "Яковлев" входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха" и производит самолеты SJ-100 и МС-21.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный по программе импортозамещения. Он станет очередной моделью в семействе Superjet. Ранее самолет успешно прошел испытания на устойчивость к эффекту шимми — силе, действующей на катящееся колесо шасси.

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Новый российский самолет SJ-100 успешно завершил испытательные пробежки