Ученым удалось секвенировать Y-хромосому: Борьба с раком может стать легче

Исследовательская группа ученых из разных стран достигла первого полного секвенирования Y-хромосомы человека, которая тесно связана с мужским развитием.

Фото: "A region in the pseudoautosomal region of the short arms of the X- and Y-chromosome" by Steffen Dietzel, Dietzel65 is licensed under CC BY 3.0.