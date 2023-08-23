В Саудовской Аравии вживили чип в мозг пациента с эпилепсией

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

В Саудовской Аравии Специализированный госпиталь и исследовательский центр Короля Фейсала (KFSHRC — The King Faisal Specialist Hospital) успешно провели операцию с использованием робота для вживления чипов в мозг пациента, страдающего от нечувствительности к лекарствам эпилепсии (НЧЛЭ). Чипы выявляют зоны фокусных судорог в мозге, которые затем удаляются с помощью современной медицинской процедуры, впервые выполненной на Ближнем Востоке, сообщает gdnonline.com.

Роботизированная хирургия предполагает минимальное вмешательство, создавая несколько отверстий диаметром менее двух миллиметров в черепе для вживления чипов, которые измеряют электрическую активность мозга и обнаруживают зоны фокусных судорог.

Роботизированная хирургия считается предпочтительной в сравнении с методом, основанным на рамке Лекселла, традиционным способом определения необходимых измерений для точной идентификации областей мозга, что требует больше времени и усилий.

Роботизированная хирургия — это современный метод, применяемый в ведущих медицинских учреждениях мира. Она позволяет врачам проводить сложные операции с большей точностью, гибкостью и контролем. Кроме того, она менее инвазивна по сравнению с традиционными хирургическими методами, что сокращает время восстановления и риск осложнений.

KFSHRC — одна из ведущих больниц мира, предоставляющая специализированную медицинскую помощь. По данным отчета Global Top 250 Hospitals Report за 2023 год, представленного компанией Brand Finance, госпиталь недавно занял 20-е место в списке наиболее репутабельных академических медицинских центров и первое место на Ближнем Востоке и в Африке.

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