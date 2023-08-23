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По глазной сетчатке возможно выявить болезнь Паркинсона

3:16
Наука

Согласно исследованию английских учёных, болезнь Паркинсона проявляется также через изменения в глазной сетчатке — и это происходит задолго до появления других характерных симптомов. Анализ глазной сетчатки может значительно помочь в раннем выявлении заболевания, хотя пока остаются некоторые нерешённые вопросы.

Исследователи сообщают, что с помощью анализа глазной сетчатки можно выявить болезнь Паркинсона значительно раньше — в среднем за семь лет до появления первых клинических симптомов. Эти результаты были опубликованы в статье, вышедшей в журнале "Неврология" в понедельник.

"Я каждый раз поражаюсь, что мы можем обнаружить с помощью анализа глазной сетчатки. Пока мы не можем точно предсказать, заболеет ли конкретный человек болезнью Паркинсона, однако мы надеемся, что эти методы скоро станут частью предварительного скрининга", — поделился главный автор исследования Сигфрид Вагнер из Лондонского университетского колледжа.

Обнаружение признаков ряда заболеваний до появления клинических симптомов открывает возможность для людей в будущем внести изменения в свой образ жизни, чтобы предотвратить развитие определенных заболеваний". Такой подход также может помочь врачам замедлить начало и развитие серьезных нейродегенеративных нарушений.

Уменьшение толщины нервных волокон сетчатки

Анализ глазной сетчатки представляет собой неинвазивный метод изучения слоев клеток под поверхностью глаза. В настоящее время высококачественные изображения глазной сетчатки широко используются в офтальмологической практике. Одним из таких методов является оптическая когерентная томография (ОКТ), которая создает трехмерное изображение сечения глазной сетчатки с точностью до тысячной доли миллиметра всего за несколько секунд, как указано в сообщении об этом исследовании.

Исследователи провели анализ данных двух различных исследований и выявили маркеры болезни Паркинсона в глазной сетчатке. Для этого они проанализировали информацию о приблизительно 155 000 пациентах в возрасте от 40 лет, которые обращались за медицинской помощью в глазные клиники Лондона с 2008 по 2018 год. Дополнительно они использовали данные о приблизительно 67 300 здоровых добровольцах в возрасте от 40 до 69 лет, чтобы определить, в какой мере маркеры коррелируют с началом клинических симптомов. Исследование показало, что у людей, страдающих болезнью Паркинсона, толщина нервных волокон сетчатки уменьшена, а также у тех, кто страдает от данного нейрологического заболевания, наблюдается утончение внутреннего слоя зерен в глазу.

Из общего числа 50 400 человек, включенных в исследование, за период проведения исследования 53 человека развили болезнь Паркинсона. Среднее время между анализом глазной сетчатки и появлением клинических симптомов составило около семи лет.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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